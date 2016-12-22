Darbe gecesi halka ateş eden kişiye ömür boyu hapis istendi (2)

DURUŞMA ERTELENDİ

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, olayda yaralanan Ali Gürsu ifade verdi. Gürsu, "15 Temmuz gecesi telefonuma SMS geldi. Bunun üzerine AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı önüne, daha sonra arkadaşlarımla birlikte Konak Meydanı'na geçtik. Bostanlı Camisi'ne saldırı olduğu haberi geldi. Arkadaşlarla gittik, camiye yakın bir yerde durduk. Birkaç adım attık silah sesi geldi, aldığım yarayla yığıldım kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Aldığım yara nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

Davacı Tolga Arslankaya ise "Arkadaşlarımla cami yakınına gittik. Çevredeki esnaf park içerisinden silah sesleri geldiğini söyledi. Oraya doğru hareket ettik. Silah seslerinin artması üzerine arabaların arkasına gizlendim. Ali Gürsu yaralanıp yere düştü. Ben kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Mahkemede tanık olarak ifade veren Metin A.'nın eşi Türkan A., eşinin bir süredir eve gelmediğini, olaydan ise polislerin evine gelmesinin ardından haberdar olduğunu belirterek, evinde yapılan aramada bulunan 1 doların yanında başka ülkelere ait paraların da olduğunu bunların dikkate alınmadığını, aramalarda ele geçirilen bıçakların ise oğluna ait olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, gelmeyen tanıkların dinlenmesine, Metin A.'nın tutukluluğun devamına karar verip, duruşmayı 14 Şubat 2017'ye erteledi.