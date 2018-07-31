Danıştay, Toprak Koruma Kurulu'nun yönetmelik değişikliğini durdurdu

ESKİŞEHİR, () - DANIŞTAY 10'uncu Dairesi'nce Eskişehir'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santralle ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın süredir Eskişehir gündeminde olan kömürlü termik santral yapımının engellenmesiyle ilgili sürdürülen hukuki mücadelede önemli aşamanın kaydedildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hukuk İşleri tarafından açılan davada Danıştay 10'uncu Dairesi, Toprak Koruma Kurulu'nun üye ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 10'uncu Dairesi karar ile ilgili gerekçe yazısında, Anayasanın 44'üncü maddesine atıfta bulunarak, Devletin toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu, Anayasanın 45'inci maddesinde ise 'devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler' dediği belirtildi. Ayrıca, Anayasanın toprağın bütünlüğünü ve verimliliğini korumak ve geliştirmek, sanayi ile tarımın dengeli ve uyumlu biçimde geliştirilmesi noktasında Devlete yüklediği ödevlerin bulunduğu ifade edilerek, 5 bin 403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun temel amacının toprak ile ilgili koruma ve geliştirme görevlerinin katılımcı, hızlı ve etkin olarak yürütülmesi olduğuna dikkat çekildi. Yapılan yönetmelik değişikliğinin hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine neden olacağı belirtilerek, hukuki güvenlik ilkesi hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kıldığı ifade edildi. İlgili gerekçe yazısında Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını değiştiren yönetmelik değişikliği konusunda bu gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı verildi."

Yönetmeliğin iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ziraat Mühendisleri Odaları Genel Merkezi, Eskişehir Barosu ile Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri tarafından da dava açılmıştı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

Eskişehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu'nca Alpu Ovası'nda kurulması planlanan kömürlü termik santralin yapılabilmesi için Alpu Ovası'nın tarım dışına çıkarılması konusunda oylama yapılmıştı. 10 üyeyle yapılan toplantıda 6 'evet', 4 'hayır' oyu verilmiş; ancak karar yeter sayısı 2/3 olduğu için ret kararı verilmişti. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Koruma Kurulu'nca yönetmelikte değişiklik yapılarak, kararların salt çoğunlukla alınması hükmü getirilmişti. Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından bu yönetmelik değişikliği hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi.



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