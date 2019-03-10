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Damperi açılan kamyon yön levhasını yerinden söktü

ESKİŞEHİR’de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, karayollarının yön levhasına çarptı. Damper ile kamyon arasında yerinden sökülen yön levhasıyla ilerleyen şoför, yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. Eskişehir’den Bilecik'in...

Damperi açılan kamyon yön levhasını yerinden söktü
ESKİŞEHİR’de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, karayollarının yön levhasına çarptı. Damper ile kamyon arasında yerinden sökülen yön levhasıyla ilerleyen şoför, yaklaşık 100 metre ilerde durabildi.
Eskişehir’den Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek için yola çıkan S.S. yönetimindeki 06 PZC 58 plakalı kamyonun damperi, Söğüt ilçesi yol ayrımına geldiğinde açıldı. Kamyonun damperi, karayollarının yol ayrımını gösteren yön levhasına çarptı. Yerinden sökülen yön levhası, kamyon ile damper arasına sıkıştı. Yaklaşık 100 metre ileride duran kamyon şoförü S.S., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Kamyon şoförü S.S., "Seyir halindeyken sanırım teknik arıza nedeniyle damper bir anda açıldı. Sonra tabelaya çarptım ve yerinden söküldü. Ben de hemen aracı durdurdum polis haber verdim. Kamyonda maddi hasar var" dedi.

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