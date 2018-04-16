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Damperi açık unutulan kamyon tabelaya çarptı

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikaya aracındaki yükü boşaltan sürücü, kamyonun damperini açık unutunca organize sanayi bölgesinin kapısındaki tabelaya çarparak devrildi. Kaza akşam saatlerinde,...

Damperi açık unutulan kamyon tabelaya çarptı

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikaya aracındaki yükü boşaltan sürücü, kamyonun damperini açık unutunca organize sanayi bölgesinin kapısındaki tabelaya çarparak devrildi.
Kaza akşam saatlerinde, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Yusuf Çelik idaresindeki 81 FF 437 plakalı kamyon bir fabrikaya yükünü boşalttı. Yusuf Çelik kamyonun damperini açık unutunca organize sanayi bölgesinin kapı girişinde bulunan tabelaya çarptı. Tabela yıkılırken, kamyon ise devrildi. Kamyon ve hasar gören tabela kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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