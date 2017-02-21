Damperi açık seyreden TIR faciaya yolaçtı: 2 ölü

BURSA'da trafikte damperi açık şekilde seyreden TIR faciaya neden oldu. Köprüye çarpan damper ile dorsenin TIR'dan ayrıldığı kazada, arkadan gelen bir otomobilin savrulan dorseye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza saat 23.00 sıralarında İzmir-İstanbul otobanı 6'ıncı kilometresindeki İrfaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 41 UE 460 plakalı TIR, İstanbul istikametine damperi açık bir şekilde seyir halindeyken, köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın damperi köprüye asılı kalırken, dorse 100 metre ileri savruldu. Bu sırada Mudanya istikametine giden 61 yaşındaki Sadettin Koç yönetimindeki 16 GG 887 plakalı otomobil, yola savrulan dorseye çarptı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Sadettin Koç ile eşi 58 yaşındaki Ümmügül Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sadettin ve Ümmügül Koç çiftinin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTIKazanın ardından TIR sürücüsü durmayarak kaçtı. TIR'ın kupa bölümü kaza alanından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Polis, TIR sürücüsünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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