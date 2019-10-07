Damadının kardeşi tarafından bıçaklandı

AKSARAY'da Hidayet Kutlu (61), torunlarını bırakmaya gelen kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Ayalp'in (36), yanındaki kardeşi Fatih Ayalp (34) tarafından çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Torunlarının gözü önünde bıçaklanan Kutlu, hastaneye kaldırılırken, damadı da kardeşiyle birlikte olay yerinden kaçtı.



Olay, saat 07.30 sıralarında Ağaçören ilcesi Hüsrev köyünde yaylada meydana geldi. Emine Ayalp, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik sonucu 12 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızını alıp Hüsrev köyündeki ailesinin yanına bırakıp, başka bir şehire yerleşip, boşanma davası açtı. Uğur Ayalp da cumartesi kayınpederi Hidayet Kutlu'nun evine gidip, hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçirmek istediğini belirtip, yanına getirdi. Uğur Ayalp, bugün kardeşi Fatih Ayalp ile birlikte çocuklarını kayınpederi Kutlu'nun evine götürüp teslim etti. Bu sırada damat ile kayınpeder arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ayalp, Hidayet Kutlu'ya bıçakla saldırdı.



TORUNLARININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE BIÇAKLANDI



Torunlarının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kutlu, kanlar içinde yere yığıldı. Damadı da kardeşiyle birlikte hızla olay yerinden ayrıldı. Kutlu, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Kutlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri kaçan Uğur Ayalp ve kardeşi Fatih Ayalp'i yakalamak için çalışma başlattı.



'ÇOCUKLAR ARADA KALMASIN DİYE YANIMIZA ALDIK'



Gözleri önünde eşi bıçaklanan Hatice Kutlu da gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Kutlu, ''Damadım cumartesi günü gelip, 'Çocukları götüreyim' dedi. Çocuklar okula gideceği için sabah geri eve getirdi. Tam o esnada eşimle tartıştılar. Kardeşi Fatih’in yanında bıçak varmış. Eşime bıçağı sapladı'' dedi.



Kızının 12 yıllık evli olduğu ve bir süredir ayrı yaşayıp, boşanma davalarının sürdüğünü belirten Hatice Kutlu, ''Damadımız bizi sürekli çocuklarıyla tehdit ediyor. 'Çocukları alırım, size vermem' diyor. Bizde damadım ile kızıma, düzeninizi kurun, çocuklar sizin zaten diyoruz. Biz çocuklar arada kalmasın diye yanımıza aldık. Yan tarafımızda bulunan köyde okuyorlardı. Kızım 12 yıllık evli, büyük torunum 7'nci sınıfa gidiyor, küçük kız ise 4'üncü sınıfa gidiyor. Çocuklar gayet mutluydu, bizim yanımızda'' diye konuştu.