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Damadını öldürüp, kızını yaralayan şüpheli yakalandı

İZMİR'de, aile içi anlaşmazlık nedeniyle, ateşe verdiği cipteki yangını söndürmeye çalışan müteahhit damadı 54 yaşındaki Murat Osmanoğlu'nu öldüren, kızı 46 yaşındaki Özlem Osmanoğlu’nu da yaralayan Ali Aksoy, Dikili ilçesine...

Damadını öldürüp, kızını yaralayan şüpheli yakalandı
İZMİR'de, aile içi anlaşmazlık nedeniyle, ateşe verdiği cipteki yangını söndürmeye çalışan müteahhit damadı 54 yaşındaki Murat Osmanoğlu'nu öldüren, kızı 46 yaşındaki Özlem Osmanoğlu’nu da yaralayan Ali Aksoy, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı'da, saklandığı evde yakalandı.
Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde geçen 8 Şubat'ta meydana gelen olayda, 10 liralık benzin alan Ali Aksoy, müteahhit damadı Murat Osmanoğlu'nun oturduğu lüks siteye gitti. Aksoy, aralarında anlaşmazlık bulunan damadına ait 35 KOZ 05 plakalı cipi ateşe verdi. Aracının yandığını gören Murat Osmanoğlu ile eşi Özlem Osmanoğlu müdahale etmek istedi. Bu sırada "Bunu siz istediniz" diye bağırdığı belirtilen Ali Aksoy, pompalı tüfekle damadı ve kızını vurduktan sonra kaçtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuk annesi Özlem Osmanoğlu Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özlem Osmanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.
JANDARMA YAKALADI
Güvenlik kamerası görüntülerinden olay tarihinde sokaktan 2 kez geçen aracı Aliağa'dan kiralayan kişinin Ali Aksoy olduğunu saptayan jandarma çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırma ve gelen ihbarlar doğrultusunda, katil zanlısı Ali Aksoy'un, İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen jandarma, Ali Aksoy'u yakalayarak gözaltına aldı.
ŞİKAYET ÜZERİNE OĞLUNUN AVUKATLIK RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ
Öldürülen Murat Osmanoğlu'nun şikayeti üzerine şüpheli Ali Aksoy'un oğlunun avukatlık ruhsatının iptal edildiği, bu olayın aile arasındaki anlaşmazlığı büyüttüğü öğrenildi. Ali Aksoy'la ilgili işlemlerin sürdüğü, tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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