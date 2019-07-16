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Damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis    

KAYSERİ'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldüren Kemal İvgen (53), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'nın Manavgat...

Damadını öldüren kayınpedere müebbet hapis    
KAYSERİ'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldüren Kemal İvgen (53), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Ayşe Kaya, eşi Mehmet Zeki Kaya ile birlikte geçen yıl Eylül ayında Kayseri'deki ailesini ziyarete geldi. Kemal İvgen, kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadı Mehmet Zeki Kaya'yı, yatağında uyuduğu sırada av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İvgen, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya, öldürülen Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları da katıldı.
Son sözü sorulan İvgen, "Kızım mermi yuttuğunu, işkenceye uğradığını söyledi. Ben de damadımla konuşmaya gitmiştim. Bir an da silah patladı. Siz de babasınız ben de bir babayım. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kemal İvgen'e 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.
 

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