Damadını öldürdü

BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde, 44 yaşındaki Erkan Türk, tartıştığı damadığı 28 yaşındaki Sercan Yararbaş'ı tabancayla vurarak öldürdü, damadının kardeşi 26 yaşındaki Edip Yararbaş'ı ise yaraladı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkii'nde yaşayan Sercan Yararbaş, kardeşi Edip Yararbaş ile birlikte dün akşam, Gömeç İtfaiye Amirliği'nde şoför olarak çalışan kayınpederi Erkan Türk'ün yanına gitti. Burada çıkan tartışmada, silahını çeken Türk, iki kardeşe peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan mermilerle Sercan Yararbaş göğsünden, kardeşi Edip Yararbaş ise ayağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sercan Yararbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polise teslim olan Erkan Türk'ün kızının, şiddet gördüğünü belirterek baba evine döndüğü ve boşanma davası açmaya hazırlandığı belirtildi. Erkan Türk, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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