Damadı ve kardeşini yaralayan kayınpedere 19 yıl hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iş yerini bastığı damadı Seçkin Selek (31) ve kardeşi Sezgin Selek'i (18) pompalı tüfek ile vurarak yaralamaktan yargılanan Fahrettin Kerim Özel, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan iş yerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, kızı Sinem Selek ile 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'in dükkanına gitti. Bir elinde çanta olan kayınpeder, diğer elinde örtüye sarılı halde taşıdığı pompalı tüfeği çıkartarak, art arda damadına ateş açtı. Seçkin Selek ile yanında bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Kardeşler, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel ile Seçkin Selek, Sezgin Selek ve tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, bu nedenle 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanığa, Sezgin Selek'i olası kastla yaraladığı için 1 ila 3 yıl arasında, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilmesini talep etti.

Selek kardeşlerin avukatı Berk İpek, mütalaaya katıldıklarını belirterek, toplanan deliller ve olayın oluşmasına ilişkin kamera görüntüleri ile sanığın ifadesine göre Özel'in olayı tasarlayıp gerçekleştirdiğini söyleyerek, indirim yapılamadan ceza verilmesini istedi.

'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETMEDİM AMA OLAYDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM'

Sanık avukatı Arda Meriç ise, müvekkilinin olayı tasarlayarak işlemediğini, öldürme kastıyla ateş etmediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep edip, tahliyesini istedi. Seçkin Selek ve Sezgin Selek de kendilerini yaralayan sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Fahrettin Kerim Özel, "Ben bu olayı tasarlayıp yapmadım. Öldürmek için ateş etmedim ama olaydan dolayı üzgünüm" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özel'in eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezası 16 yıl 8 aya indirildi. Sanığa ayrıca Sezgin Selek'e yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal'den de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sanığın tahliye talebi de reddedildi.

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