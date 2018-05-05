Dalaman'da Bizans dönemi 76 gümüş sikke ele geçirildi

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kaçak kazıyla elde edilen Bizans dönemine ait 76 gümüş sikke ele geçirildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak kazıyla tarihi eser temin ettiği belirlenen Saffet Y. ve Emin A.'nın otomobilini durdurdu. Araçtaki aramada, Bizans dönemine ait 76 gümüş sikke ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda, kazı sonucu buldukları gümüş sikkeleri satmak amacıyla İzmir'e götürmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtildi. İfadeleri alındıktan sonra tarihi eser kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El konulan sikkeler, değer biçilmesi için Fethiye Müzesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI