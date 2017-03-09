Dairelerini alamayan aileler, müteahhide dava açtı

Şaban KARDEŞ / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde arazilerini kat karşılığı verdikleri müteahhidin kendilerini dolandırdığını öne süren 20 aile, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Müteahhit O.P. hakkında Çerkezköy 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, ilk duruşmada aileler ipotekleri kendilerinin karşılayıp kaldırdığını belirterek O.P.’nin tutuklanmasını istedi.

Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi’nde oturan 20 aile, 2010 ve 2011 yıllarında arazilerini kat karşılığında ilçedeki müteahhit O.P.’ye devretti. 2014 yılında bitmesi planlanan dairelere ancak geçen yıl taşınan aileler, tapu için başvurduklarında dairelerin ipotekli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine dolandırıldıklarını öne süren aileler, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık incelemelerin ardından, müteahhit O.P. hakkında Çerkezköy 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açtı. İlk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık O.P. katılmazken, arazilerini kat karşılığı veren aileler ve avukatları katıldı. Şikayetçi aileler, aralarında yaptıkları sözleşme gereği 3 yılda almaları gereken daireleri 6 yılda aldıklarını söyledi.

İPOTEĞİ KALDIRMAK İÇİN 61 BİN LİRA ÖDEDİM'

Mahkemede O.P.’den şikayetçi olan mağdurlardan Halil Kaya, tapuları almak için 2 bin lira verdiklerini ancak bankalara ipotekli olduğunu öğrendiklerini belirterek şöyle dedi:

"Daire tapularımızı teslim edeceklerini ve bunun için 2 bin lira ra getirmemizi istediler. Biz de bu paralarla birlikte tapuya gittiğimizde bankalara ipotekli olduğunu öğrendik. Kendilerine olan güveni sarsmışlar ve bizleri mağdur ettiler. Hatta daha sonra bu ipotekleri kendim ücretini ödeyerek kaldırdım. Yaklaşık 61 bin lira ödedim. Bu zararımın karşılanmasını istiyorum."

Diğer aileler de mahkemede O.P.’den şikayetçi olduklarını ve ipotek ücretlerini kendilerinin ödediğini anlattı.

ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı ise müteahhit O.P.nin borcuna sadık biri olduğunu belirterek şöyle savunma yaptı:

"Kandırma veya onların güvenlerini sarsacak, suç tekil edebilecek herhangi bir eylemi olmamakla birlikte, sadece gerek sözleşme sürecinde ortak değişikliği yapması, gerekse ticari hayattaki gelişmeleri tam olarak tahmin edememesi sebebiyle söz konusu daireler üzerinde bir takım ipotek işlemleri yapılmıştır. Ancak halen Çerkezköy’de olan O.P., borcuna sadık birisidir. Kendisi en yakın zamanda edimleri yerine getirmek istemektedir."

Çerkezköy 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı ertelerken, ailelerin sanık O.P.'nin tutuklanmasına yönelik taleplerini kabul etmedi. Ayrıca bir sonraki duruşmaya O.P.’nin zorla getirilmesine karar verdi.

'DEVLET TEMİZLESİN'

Ailelerin avukatı Engin Özden mahkeme sonrasında, bir çok insanın bu durumdan mağdur olduğunu ifade ederek, "Müvekkillerim arsada bulunan hisselerini kat karşılığında Müteahhite devretti. Müteahhit müvekkillerimi dairelere yerleştirdi ama ipotekli olduğu için taşınmazlar satılıyor. 90 yaşındaki müvekkilim ortada kaldı. Buyurun bunu devlet temizlesin" diye konuştu.

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