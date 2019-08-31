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Daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşüp, öldü
ORDU'da satın almak için inşaat halindeki apartmana giderek, daire bakan Ömer Aydın (64) asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybetti. Olay, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi 1430 Sokak'ta meydana geldi. Daire satın almak isteyen Ömer Aydın,...
GÜVENLİK 31.08.2019, 08:07
ORDU'da satın almak için inşaat halindeki apartmana giderek, daire bakan Ömer Aydın (64) asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi 1430 Sokak'ta meydana geldi. Daire satın almak isteyen Ömer Aydın, bitme aşamasında olan inşaata gitti. Daireleri gezmeye başlayan Aydın, 4'üncü katta dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. İnşaatta bulunanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
Olay, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi 1430 Sokak'ta meydana geldi. Daire satın almak isteyen Ömer Aydın, bitme aşamasında olan inşaata gitti. Daireleri gezmeye başlayan Aydın, 4'üncü katta dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştü. İnşaatta bulunanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ömer Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
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