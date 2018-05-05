Dağlık arazideki Hint keneviri drone ile tespit edildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki dağlık arazide insansız hava aracı drone ile yapılan kontrolde 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Çağlayan Mahallesi Uçurumluk Mevkii'nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, drone ile kontrol ettikleri bölgede, 9 ayrı yerde, toplam 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği öne sürülen İ.D., gözaltına alındı.
İzmir İl, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Çağlayan Mahallesi Uçurumluk Mevkii'nde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, drone ile kontrol ettikleri bölgede, 9 ayrı yerde, toplam 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuyu yetiştirdiği öne sürülen İ.D., gözaltına alındı.
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