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Dağıtım iznindeki müzisyen, evinde ölü bulundu

BİLECİK'te acemi birliğini tamamlayıp, dağıtım iznine çıkan müzisyen Erdem Hilal (21), yatağında ölü bulundu. Birlikte yaşadığı babaannesi tarafından cansız bulunan Hilal'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. İddiaya göre,...

Dağıtım iznindeki müzisyen, evinde ölü bulundu
BİLECİK'te acemi birliğini tamamlayıp, dağıtım iznine çıkan müzisyen Erdem Hilal (21), yatağında ölü bulundu. Birlikte yaşadığı babaannesi tarafından cansız bulunan Hilal'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
İddiaya göre, vatani görevini yapmak için Bilecik'e giden Erdem Hilal, acemi birliğini tamamlamasıyla birlikte dağıtım iznine çıktı. Hilal, anne babası ayrı olduğu için babaannesiyle birlikte yaşadığı Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve geldi. Adı öğrenilemeyen babaanne, sabah torununu uyandırmak için odasına girdi. Ancak torununu uyandıramadı. Babaanne hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen 112 Acil görevlileri Erdem Hilal'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Müzisyenlik yaparak geçiminin sağladığı öğrenilen Erdem Hilal'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. 

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