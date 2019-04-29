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Dağdan kopan kayalar, ahıra isabet etti

GÜMÜŞHANE'nin Dörtkonak köyünde yağmur yağışının ardından dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği ahır ve arı kovanlarında hasar oluştu, ağaçlar da zarar gördü. Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde yağmur yağışının...

Dağdan kopan kayalar, ahıra isabet etti
GÜMÜŞHANE'nin Dörtkonak köyünde yağmur yağışının ardından dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği ahır ve arı kovanlarında hasar oluştu, ağaçlar da zarar gördü.
Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde yağmur yağışının ardından dağın yamacından kopan kayalar, dağın 200 metre altında bulunan Ramazan Balki'nin bahçesi ve içerisinde 40 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırının çatısına düştü. Kaya parçalarının isabet ettiği ahır ve arı kovanlarında hasar oluştu. Kayaların çarptığı ağaçlar da zarar gördü.
Ev sahibi Ramazan Balki büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Kopan kayalar evimizi tehdit ediyor. Duvar ya da tel örgü gibi koruyucu önlemler alınmasını istiyoruz" dedi.

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