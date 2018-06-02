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Dağdan kopan kaya parçası, yolcu otobüsünün üstüne düştü

TUNCELİ'den, Trabzon'a giden ve içinde 30 yolcusu bulunan yolcu otobüsünün üzerine, dağdan kopan kaya parçası düştü. Kazada otobüsün yedek sürücüsü, kafasına isabet eden cam parçaları sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öğlen...

Dağdan kopan kaya parçası, yolcu otobüsünün üstüne düştü
TUNCELİ'den, Trabzon'a giden ve içinde 30 yolcusu bulunan yolcu otobüsünün üzerine, dağdan kopan kaya parçası düştü. Kazada otobüsün yedek sürücüsü, kafasına isabet eden cam parçaları sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Öğlen saatlerinden itibaren Tunceli'de etkili olan sağanak sonucu toprağın yumuşaması ile birlikte Pülümür Vadisi'nde facianın eşiğinden dönüldü. Tunceli-Trabzon seferini yapan ve içinde 30 yolcu bulunan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Pülümür Vadisi Zağge mevkiinden geçtiği sırada, dağdan kopan bir kaya parçası otobüsünün üzerine düştü. Otobüsün ön camını delerek içeri giren kaya parçası, yan kapının yanındaki camı kırarak dışarıya çıkarken, muavin koltuğunda oturan otobüsün yedek sürücüsü Ekrem Yıldırım, cam parçalarının kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kazanın ardından otobüsteki yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Trabzon'a gönderilirken, yaralanan yedek sürücü, özel bir araçla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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