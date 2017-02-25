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Dağdan kopan kaya parçası minibüsün üstüne düştü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin girişinde bulunan polis noktası yakınlarında, dağlık alandan kopan bir kaya parçası, içinde 15 yolcu bulunan bir minibüsün ön camının üzerine düştü. Minibüsün büyük hasar gördüğü olayda,...

Dağdan kopan kaya parçası minibüsün üstüne düştü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin girişinde bulunan polis noktası yakınlarında, dağlık alandan kopan bir kaya parçası, içinde 15 yolcu bulunan bir minibüsün ön camının üzerine düştü. Minibüsün büyük hasar gördüğü olayda, sürücü hafif yaralandı.
Tunceli'nin Ovacik İlçesi'nden kent merkezine giden ve içinde 15 yolcu bulunan Sercan Küçük yönetimindeki 62 AJ 264 plakalı yolcu minibüsü, bugün saat 12.00'de kentin girişindeki polis noktasına yanaştı. Minibüsün durduğu sırada dağlık alandan kopan bir kaya parçası, sürücü Sercan Küçük'ün bulunduğu ön camın üzerine düştü.
Olayda sürücü hafif yaralanırken, minibüsün ön camı ve kaportası büyük hasar gördü. Kaya parçasının düşmesi üzerine bölgede bulunan polis ekipleri minibüsün içindeki yolcuları tahliye edip, bölgeden uzaklaştırdı. Yaralı sürücü Sercan Küçük, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Yolcular çağrılan başka bir minibüsle kent merkezine gönderildi. Araç sürücüsü, gerekli önlemleri almadıkları için Karayolları yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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