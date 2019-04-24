Dağdan kopan kaya, köy yollarını ulaşıma kapattı 

Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ (Siirt), () - SİİRT'in Pervari ilçesinde, heyelanda dağdan kopan kaya, 3 ilçedeki köylere ulaşımın sağlandığı yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Pervari'ye bağlı Çukurlu ve Üçoyuk köyleri arasındaki yolda, yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dağdan kopan kaya, Pervari, Şirvan ve Eruh'taki köylere ulaşımın sağlandığı yolun kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kayayı yolda kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.



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