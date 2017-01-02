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Dağda mahsur kalan 4 avcı kurtarıldı

ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'nde 8 gün önce av için çıktıkları dağlık arazide yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 avcı, kurtarıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede ekipler avcılara 23 kilometrelik yürüyüş...

Dağda mahsur kalan 4 avcı kurtarıldı
ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'nde 8 gün önce av için çıktıkları dağlık arazide yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 avcı, kurtarıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede ekipler avcılara 23 kilometrelik yürüyüş sonrası ulaşabildi.
Gelendost'a bağlı Balcı Köyü'nde oturan 45 yaşındaki Ali Kaya ile Asım Kaya, 61 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız ve Keçili Köyü'nde oturan 65 yaşındaki Mevlüt Polat, avlanmak amacıyla 25 Aralık'ta traktörle Balcı Köyü'ne yaklaşık 20- 25 kilometre uzaklıktaki Söbeova Yaylası Çamlıbel Mevkii'ne gitti. Yoğun kar yağışı nedeniyle köye dönemeyen avcılardan biri dün öğle saatlerinde babasını cep telefonuyla arayarak dağda mahsur kaldıklarını haber verdi.
İhbar sonrası Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Özel İdaresi ve Gelendost Belediyesi ekipleri avcıları kurtarabilmek amacıyla çalışma başlattı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede yaklaşık 23 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren ekipler bugün öğle saatlerinde avcıların bulunduğu noktaya ulaştı. Avcılar bulundukları yerden alınarak köye getirilirken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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