Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Dağda kaybolan 3 kardeşi, jandarma buldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde dağ yürüyüşü yapan, ancak yollarını kaybeden 3 kardeş, jandarma ekiplerince bulunup kurtarıldı. Datça ilçe merkezinden Marmaris'e gitmek üzere dağ yürüyüşü rotası belirleyen Şamil Kurt (18), Muhammed...

Dağda kaybolan 3 kardeşi, jandarma buldu
MUĞLA'nın Datça ilçesinde dağ yürüyüşü yapan, ancak yollarını kaybeden 3 kardeş, jandarma ekiplerince bulunup kurtarıldı.
Datça ilçe merkezinden Marmaris'e gitmek üzere dağ yürüyüşü rotası belirleyen Şamil Kurt (18), Muhammed Ali Kurt (23) ve Abidin Kurt (33) kardeşler, dün öğleden sonra İskele Mahallesi'nden yola çıktı. Dağlık arazide ilerleyen gençler, Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Hurmalıbük Koyu yakınlarındaki bir tepede geceyi geçirdi. Sabah tekrar yola devam eden 3 kardeş, bir süre sonra yolu kaybetti. Saat 09.00'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu söyleyen Şamil Kurt, Muhammed Ali Kurt ve Abidin Kurt, yardım istedi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bugün saat 16.00'da, gençlerin yerini belirledi.
Karayolu olmadığı için denizden sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle kurtarılan gençler, ilçe merkezine getirildi. Kardeşlerden Şamil Kurt ve Abidin Kurt, açlık ve susuzluktan etkilendikleri için kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325