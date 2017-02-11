Dağcının çığ altında kaldığı anları arkadaşı görüntüledi

ERZURUM, () - Erzincan'daki Tatlısu Mağaçur Vadisi'nde tırmanış yapan dağcılardan biri çığ altında kaldı. Metrelerce sürüklenip kendi imkanlarıyla kurtulan dağcının çığ altında kalışını, bir başka arkadaşı cep telefonuyla görüntüledi.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, bir grup arkadaşı ile birlikte Erzincan'da Tatlısu Mağaçur Vadisi'ne tırmandı. Grup, tırmanışın ardından kontrollü şekilde deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki vadiden inerken, çığ düştü. Dağcılardan biri, kar kütlesiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Çığ altından kendi imkanlarıyla çıkan dağcı, yara almadan kurtuldu. O anlar ise gruptaki bir arkadaşı tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "Önümüzde çığ akmaya başladı. Bu sırada biraz yukarı bölümde arkadaşlarımızdan birinin çığ altında kalışına tanık olduk. Ama mucize kabilinden arkadaşımız çığ altından kurtulmayı başardı. Aslında hepimiz büyük bir kaza atlattık. Daha sonra topluca dağdan sağ salim indik" diye konuştu.