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Dağcının cesedi, 2 gün sonra alınabildi

Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken 2 gün önce kaybolan, yapılan aramalarda öldüğü belirlenen 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi, hava şartları...

Dağcının cesedi, 2 gün sonra alınabildi

Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken 2 gün önce kaybolan, yapılan aramalarda öldüğü belirlenen 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın cenazesi, hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden ancak bugün indirilebildi.
Geçen pazar günü sabah saatlerinde Demirkazık'taki Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçen 2 çocuk babası Serdar Ayrılmaz'dan bir daha haber alınamadı. İstanbul'da yaşayan emekli Ayrılmaz'ın, Çamardı İlçesi'ndeki yazlık olarak kullandığı evine birlikte geldiği eşi Saniye Ayrılmaz'ın ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu Serdar Ayrılmaz'ın cesedi, düştüğü kayalıklarda AKUT üyesi Dursun Şimşek ve dağcı Mehmet Şenol tarafından bulundu. AKUT temsilcisi Nedim Urcan, dağcı Serdar Ayrılmaz'ı Cımbar Vadisi'nde kaya tırmanışı sırasında kaya kütlesinin kopmasıyla yere düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.
HAVA ŞARTLARI GECİKTİRDİ
Ayrılmaz'ın cenazesi bölgenin sarp kayalık olması ve hava şartlarının helikopterin inişine izin vermemesi nedeniyle bulunduğu yerden dün alınamadı. Bugün bölgeye gelen helikopter, saat 16.00 sıralarında JAK ekibini, Serdar Ayrılmaz'ın cenazesinin bulunduğu noktaya yakın bir yere bıraktı. Arama kurtarmada deneyimli olan JAK personeli, Ayrılmaz'ın cenazesini bulunduğu yerden 5 saat taşıdıktan sonra gelen helikopterle alınarak Çamardı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ayrılmaz'ın vasiyeti üzerine Çamardı'da defnedileceği belirtildi.

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