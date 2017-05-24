Dağcı Serdar Ayrılmaz'ın ölümü, ailesini yasa boğdu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken kayalardan düşerek yaşamını yitiren ve cenazesine hava şartları nedeniyle 2 gün sonra ulaşılabilen 56 yaşındaki profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın ölümü, ailesi ve dağcıları yasa boğdu.

Geçen pazar günü Demirkazık'taki Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçen 2 çocuk babası Serdar Ayrılmaz, sarp kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. İstanbul'da yaşayan ancak yazlık evinin bulunduğu Çamardı İlçesi'ne birlikte geldiği eşi Saniye Ayrılmaz'ın ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen ekipler, Ayrılmaz'ın cesedini sarp kayalıklar arasında buldu.

Ancak hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ayrılmaz'ın cenazesi dün AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu askeri helikopterle alınarak Çamardı Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi ve dağcılar gözyaşı döktü.

VALİ: SEFERBER OLUNDU

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Demirkazık Dağında hayatını kaybeden Serdar Ayrılmaz'ın bulunması için büyük çaba gösterildiğini söyledi. Peynircioğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İlimiz Çamardı İlçesi Demirkazık mevkiine tırmanış için gelen dağcı Serdar Ayrılmaz olumsuz hava şartları nedeni ile kaybolmuş ve ailesinin başvurusu üzerine ilimizde bulunan bütün arama kurtarma ekipleri seferber edilmiş, ancak dağcı Serdar Ayrılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Tüm ekiplerimizin yoğun çabaları sonucu Serdar Ayrılmaz'ın naaşına ulaşılmıştır. Kurtarma faaliyetlerine katılan; Niğde AFAD ekibine, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Timine ( JAK), Niğde İl Jandarma Komutanlığına, UMKE ekiplerine, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğine, AKUT ekiplerine, bireysel dağcılara kurtarma çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden merhum Serdar Ayrılmaz'a Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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