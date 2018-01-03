Dağ keçisi avcılarına 29 bin TL ceza

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’ın Üzümlü ilçesinde kaçak avlanarak 2 yaban keçisini vuran 4 avcıya toplam 29 bin 636 TL para cezası kesildi.

Olay, 31 Aralık 2017 günü Erzincan’a 17 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesi Cimin Devlet Avlağı’nda meydana geldi. Kaçak avcılık yapıldığı ve avlananların Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi’nden geçeceği ihbarını alan Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durdukları araç içerinde koruma altındaki, ateşli tüfek ile vurulmuş 2 yaban keçisini vuran 4 avcı yakalandı. Usulsüz avlanan avcılara 3 bin 636 TL idari ve 26 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 29 bin 636 TL para cezası uygulandı.



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