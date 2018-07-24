D-100 karayolunda kaza: 1 ölü

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL() - Küçükçekmece İlçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, yol ayrımında bulunan tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında D100 karayolu Sefaköy mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 ZM 838 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı. Kazayı gören ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, sürücü Ali Yılmaz'ı sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmazın cenazesi incelenmek üzere morga kaldırılırken, kaza yapan araç çekicinin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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