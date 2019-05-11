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Cüzdanı sayesinde hayatı kurtuldu, 'pusu kurdular' dedi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan, cebindeki cüzdanın, kurşunun hızını kesip, atardamarın daha fazla zarar görmesine engel olduğu belirtilen Suat Gün, kendisine pusu...

Cüzdanı sayesinde hayatı kurtuldu, 'pusu kurdular' dedi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan, cebindeki cüzdanın, kurşunun hızını kesip, atardamarın daha fazla zarar görmesine engel olduğu belirtilen Suat Gün, kendisine pusu kurulduğunu ileri sürdü.
Olay, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Altındağ semtinde meydana geldi. Yol kenarındaki kaldırımda bekleyen, peçete, kağıt mendil ve yazar kasa rulosu satışı yapan Suat Gün'e, uzaktan akrabası olan O.K. tarafından tabancayla ateş açıldı. Kasığından yaralanan 4 çocuk babası Gün, kanlar içinde yere yığıldı. Kan kaybeden Gün, çevre sakinlerinın çağırdığı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin O.K. olduğu belirlendi. Saldırgan kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun, Suat Gün'ün pantolonunun ön cebinde duran cüzdana isabet ederek hız kaybettiği böylece de kasığındaki atardamarın daha az hazar gördüğü ve olası kan kaybından ölümün engellendiği bildirildi.
'AĞABEYİMİN OĞLUYLA KAVGALIYDI'
Tedavisinin ardından taburcu olan Suat Gün, kendisine pusu kurulduğunu iddia ederek, "O.K. isimli şahıs akrabam olur ve geçen sene ağabeyimin oğluyla kavga etmişlerdi. O günden beri bize karşı ters davranıyor. Olay günü de benden mal istedi, ben de götürdüm. Elimdeki yazar kasa rulosuyla kaldırımda dururken, birden gelip bana kurşun sıktı" dedi.

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