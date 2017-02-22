Cüneyt Aytop FETÖ tutuklularının yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla yakalandı

SAKARYA'da, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin yakınlarını dolandırdığı öne sürülen Cüneyt Aytop gözaltına alındı.. Aytop, AKP'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı aday adayı, yine İstanbul 2 bölge milletvekili aday adayı olmuştu.



Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçen Cüneyt Aytop, kendisini Ak Partili üst düzey bir kişi olarak tanıtarak yakınlarını cezaevinden çıkarıp aklayacağını söyledi, para istedi.



Aytop, çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 200 bin doları hesabına geçirdi. Dolandırıldıklarını anlayan ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cüneyt Aytop'u evinde gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve dolandırdığı kişiler tarafından hesabına gönderilen paraların banka dekontları ele geçirildi.



2009 yılında Ak Parti'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adaylığı, 2011 genel seçimlerinde de yine Ak Parti'den İstanbul Milletvekili aday adayı olduğu belirtilen Cüneyt Aytop'un Sakarya'da iş ve siyaset camiasının tanınan isimlerinden olduğu belirtildi.

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya)