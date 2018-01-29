Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş: Bingöl'de suç oranı yüzde 25 arttı

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2017 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte önceki yıla göre suç oranında yüzde 25 artış yaşandığını belirterek," dedi.Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2017 yılında yapılan faaliyetlerini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Geçen yıl terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik çok sıyada soruşturma açıldığı anlatan Başsavcı Bektaş, 2017 yılında Bingöl Başsavcılığı'na 7 bin 303 hazırlık dosyasının geldiğini söyledi. Kentte suç işleme oranında artış yaşandığına dikkat çeken Bektaş, "2017 yılını hem adliyedeki savcı ve personel eksikliğine rağmen, çalışan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir şekilde kapattık. 2017'de başsavcılığımıza gelen hazırlık dosya sayısı 7 bin 303 oldu. Bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 25 artış göstermiştir.' dedi.Başsavcısı Ahmet Bektaş, suç oranındaki artışın çeşitli nedenleri olabileceğini belirterek, "15 Temmuz'un yansımaları ve Bingöl'ün nüfusunun artması, suç oranının artmasına neden olarak gösterilebilir. Gelen 7 bin 303 hazırlık evrakı içerisinde Başsavcılığımızca 6 bin 756 tanesi karara bağlanmıştır. Bu da yüzde 85-90 civarı bir evrakın çıkması demek. Türkiye ortalamasına göre iyi bir rakam. Bu kadar eksikliğe rağmen, arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla elde edilen bir sonuç" diye konuştu.Başsavcı Bektaş, FETÖ, PKK ve DAEŞ sanıklarına verilen cezalar hakkında verileri şöyle açıkladı:"2017 yılında yaklaşık 2 bin kişiye FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlık soruşturması yürütüldü. 120 dosya kapsamında, 550 şüpheliye dava açıldı. Halihazırda FETÖ soruşturmasında 247 dosyada 502 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Terör soruşturmalarına bakan 2 ağır ceza mahkememizde, birçok dosyayı karar aşamasına getirmiştir. 200 civarı sanığa çeşitli cezalar verilerek dosyaları bitirilmiştir. En önemli dosyalarımızdan darbeye teşebbüs dosyasında, eski Tugay Komutanı, sözde sıkıyönetim komutanının yargılandığı dava karar aşamasına gelmiş durumda. Başsavcılık olarak esas hakkında mütalaamızı verdik. Önümüzdeki hafta içerisinde karara bağlanmasını bekliyoruz. FETÖ ile mücadelemiz, 2018 yılında da sürecek. Bingöl'de terör eylemleri yürüten bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalar oldu. Bu kapsamda 246 dosyada 607 şüpheliye 2017'de kamu davası açtık. Şu anda 131 dosyada 615 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. DEAŞ ile ilgili olarak 18 dosya kapsamında 53 şüpheliye kamu davası açıldı. Şu an 22 dosyada 94 şüpheli hakkında da kamu davası hazırlık soruşturması devam etmektedir."Başsavcı Bektaş, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarından Uzlaşma Kurumu'nca yapılan çalışmalarla Türkiye orlaması üstünde bir çalışma yürüttüklerini söyledi.