Cumhurbaşkanırı hakaretten gözaltına alınan köy muhtarı serbest kaldı

Cafer ELMAS/BİLECİK, () - BİLECİK'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan merkeze bağlı Aşağıköy Muhtarı Hanefi Acur, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Aşağıköy'den bazı kişiler jandarmayı arayıp Muhtar Hanefi Acur'un köy kahvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine köy muhtarı Acur, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Hanefi Acur, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolla serbest kaldı.
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