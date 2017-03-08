Cumhurbaşkanına suikast timi davasına yine protestolarla devam edildi (4)

"CUMHURBAŞKANI İÇİN VUR EMRİNİ BEN VERMEDİM"

Muğla 2'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde devam eden davada ifade veren Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, ifadesinde olayı televizyondan öğrendiğini söyledi. Gelişmelerin kendisinde darbe girişimi izlenimi bırakmadığını belirten Tuğamiral Kızılelma, "Helikopterlere yakıt verilmesi emri verildiği iddiaları olayı saptırmadan ibarettir. Ben, 'Yakıt istiyorlarsa motorları durdursunlar ve helikopterden insinler' dedim. Birinci helikopter yakıt aldı, hareket etti. Bunlar rapor halinde geliyordu. İkinci helikopterde ise şüpheli durum bana iletildi, 'Yakıt vermeyin' dedim. Albay Cenk Bahadır Avcı'ya telefon ile verdiğim talimatta helikoptere el koymasını ve kesinlikle kalkışına izin vermemesini söyledim. Kaldı ki tüm askeri havaalanları arasında yapılan protokol ile her türlü askeri aracın yakıt alma olanağı vardır" dedi. Tuğamiral Kızılelma, Akıncı Üssü'nden kendisini kesinlikle arayan olmadığına da dikkati çekti.

İddianamedeki aleyhine olan hususlara itiraz edip, kasıt aradığını belirten Tuğamiral Kızılelma, "Çelişkilerden biride şudur; Dalaman Hava Meydan Komutanı darbe olduğunu öğrendiğinde saat 05.05'ti. Bunun öncesinde neye dayanarak bu helikopterlerin darbeci olduğunu bilip, havaalanına inişlerini yasakladı. Burada çelişki yok mu? Burada Cenk Bahadır Avcı haricinde sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbiri ile daha önce görüşmedim, bir arada olmadım. Bu örgüte üyeliğim, sempatim yok. Marmaris'te yaşanan olaylarla ilgili bilgim de ilgim de yok. Kocaeli'de verdiğim ifade geçerlidir" dedi.

Tuğamiral Kızılelma, gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra medyada çıkan ilk haberlerde kendisinin "Erdoğan'a vur emrini verilen darbeci general" olarak lanse edildiğini ve böyle tanındığını belirtip, "Bunun böyle olmadığı sonradan anlaşıldı ama sonra medyada bu düzeltilmedi. Üzerime atılan bu lekenin düzeltilmesini istiyorum. Çok üzgünüm. Böyle bir şey olamaz. 'Bu çirkin iftiralar, nasıl, nerden çıktı?' Bilmiyorum ama bunun da örgütün bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyi yapmam böyle bir şeye kalkışmam düşünülemez" diye konuştu.

"MESAJ İLE DARBE BAŞLADIĞINI İLK KEZ GÖRDUM"

Tuğamiral Kızılelma'nın ardından ifade veren Yarbay Hüseyin Yılmaz, kendisinin F 16 pilotu olduğunu belirtip, "Uçuş kıyafeti ile göreve çağrıldım. Ancak, 1.5 yıldır F 16 ile uçmadığımı söyledim. Komutanıma görevin ne olduğunu sordum. 'En kısa sürede görev yerine gidersen öğrenirsin' dedi. Bana o gün yapılan, Akıncı Üssü'ne çağrılmam beni bazı şeyleri sorgulamaya yönlendirdi. Saat 22.00 civarında göreve çağrıldığımda Suriye ile savaş aklıma geldi. Evde, televizyon izlemiyorduk. 22.30 gibi evden çıktım. Yola devam ederken telefonumla komutanımla görüştüm. 'Herkese ihtiyacımız var. Herkesi çağırıyoruz' deyince, savaş gibi bir durum olduğunu düşündük. Saat 23.00 sıralarında Akıncı Üssü'ne giriş yaptım. Uçuş kıyafeti ile gördüğüm subaylara içeri gireceğimi söyledim. 'Giremezsin' deyip silahlarına davrandıklarını gördüm. 'Bari geldiğimi haber verin' dedim, onu da yapmadılar. Birçok şey gördüm ama darbeye cep telefonları ile mesaj atılarak başlandığını ilk kez orada gördüm. Ülkede darbe olmasını gerektirecek hiçbir ortam yoktu neden olduğuna dair de hiçbir fikrim yok. İnternette darbe bildirisini gördüm. Darbeyi ordu içinde bir grubun yaptığını anladım. Kurmay pilot subayların da geliş şekli benim gibi aynıydı. Onlar da kendi aralarında çok endişeliydi. Onlara da hiçbir görev verilmediğini öğrenince Akıncı Üssü'ne geldiğime pişman oldum. Arkadaşlara, 'Ne işimiz var burada gidelim' dedim. Halkın nizamiyeyi kapattığını, çıkamayacağımızı söylediler. Dışarı çıksaydık, öldürülecektik, boğazı kesilen insanlar vardı. Orada güvendeydik, tek amacım hayatta kalmaktı. Benden hiçbir görev talep edilmedi. Öğle saatlerinde güvenlik güçleri geldiğinde karşı koymadan teslim oldum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN NEREDE OLDUĞU BİLGİSİNİ BEN VERMEDİM"

Yarbay Yılmaz, "Eğer darbe faaliyetinin içinde olsaydım 15-20 kişilik grubu doğum gününe evime neden çağırayım. Böyle bir görevde yetkim olsaydı, hazır beklerdim. Cumhurbaşkanımızın nerede olduğu bilgisini kimseye ben vermedim. İddianamedeki, soyadı belli olmayan Hüseyin Yarbay ben değilim" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un sorusu üzerine Yarbay Yılmaz, "Ali Yazıcı'yı (Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Kurmay Albay) tanımıyorum. Telefon ile olay akşamı kendisiyle de bir temasım olmadı" dedi.

Duruşmaya 10 dakika ara verilirken, Makeme Başkanı Baştoğ, duruşmaya Albay Ali Yazıcı'nın ifadesinin alınması ile devam edileceğini söyledi.

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