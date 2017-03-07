Cumhurbaşkanına suikast timi davasına, protestolarla devam edildi (3)

"BİZE KOORDİNAT VERİLDİ ANCAK GÖREV SÖYLENMEDİ"

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına öğleden sonra Cougar tipi iki helikopterden birinin ikinci pilotu olan ve darbe gecesi Çiğli'den ikinci helikopter ile havalanan Yarbay Yücel Ekizoğlu'un savunması ile devam edildi. Yarbay Ekizoğlu ifadesinde, FETÖ /PYD ile hiçbir ilgisinin olmadığı gibi banka ve finans kuruluşlarında hesabı bulunmadığını, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına da üyeliğinin olmadığını söyledi.

Görevi boyunca merhum Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel ve Başbakanlardan Bülent Ecevit ile de uçma şerefine nail olduğunu belirten Yarbay Ekizoğlu, "Birlik komutanlığı yaptım, yüzlerce öğrenci yetiştirdim" dedi. Genelkurmay Başkanı adına verilen talimatlar üzerine bu operasyonda yer aldığını vurgulayan Yarbay Ekizoğlu, şunları söyledi:

"Üzerimde bulunan dolarlar Afganistan'da görev yaptığım sırada aldığım dolarlardır. Bir tek Zekeriya Kuzu'nun üzerinde 'F' serisi olan dolar bulunduğunu öğrendim. Bize verilen görevin 20.15'te başlayıp 21.30'da biteceği söylendi. Ancak görev ile ilgili sadece Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, koordinat verdi. Ancak, görevi söylemedi. Dört helikopterden üçüne 24-25 kişi bindi, 1 numaralı helikopterde Zeki Albay vardı. Motorları çalıştırdığımızda pistte yaklaşık 40 dakika oyalandık. Sırasıyla helikopterler kalktı. Ancak dört numaralı helikopter havalanmadı. Pilotu Bahattin Akgül'ün kötü olduğu ve uçmayacağı bildirildi. Tüm bu olaylar sırasında cep telefonum açıktı ama internete girmediğim için ülkede gelişen olaylardan haberim olmadı. Zaten kalkıştan sonra üç helikopter yolumuza alçak uçuş ile devam ettik. Marmaris'e iniş anında herhangi bir ateş açılmadı. Personeli indirdikten sonra bir mil açıkta beklemeye başladım. Bir silah sesi duyduk. Kaza olduğu yönünde, bir askerin silahının patladığı bilgisi geldi. Bir parlama ışık gördüm, turistlerin fotoğraf çektiklerini düşündüm ama çatışma sesi duymadım. 15-20 dakika bekleyip Dalaman'a yöneldik. İnemedik, Imsık'a yöneldik. Imsık Havaalanı'na 04.30 civarında indik. Fethi Albay beni odasına götürdü, olanları anlatıp, kalkışma olduğunu söyledi. Ağlamaklıydı, gergindi. Bu olayları anlayınca göreve devam etmek istemedik. Çiğli'ye döndükten yarım saat sonra teslim olduk. Bu olaylarda ilk defa bir indirme alanında hazırlık yapılmaması, çelişkili bilgilerin gelmesi bizleri kuşkulandırmıştı, ancak Özel Harekat Birliği'nde daha önce de bu tür operasyonlar olduğu ve gidip birileri alındığı için verilen talimat doğrultusunda hareket ettik. Görevin suç teşkil edecek bir içeriği olduğunu farketmedik. Bu faaliyetin kime yönelik olduğunu yani Cumhurbaşkanımızın alınması ile ilgili operasyon olduğunu ise savcılık iddianamesinde öğrendim. Atılı suçlamaları kabul etmem mümkün değil."

Ekizoğlu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından duruşmaya saat 14.45'te 10 dakika ara verildi.