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Cumhurbaşkanına hakarete hapis cezası

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan G.Ş., 1 yıl 5 ay 15...

Cumhurbaşkanına hakarete hapis cezası
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan G.Ş., 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. G.Ş.'ye ayrıca 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi aşağılama' suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen G.Ş., 20 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı. 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi aşağılama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlamalarıyla hakkında dava açılan G.Ş., ilk duruşmada tahliye edildi.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık G.Ş. ve avukatı katıldı. G.Ş., yaptığı paylaşımda suç işleme kastının olmadığını öne sürüp, "Bugünkü aklım olsaydı o paylaşımı yapmazdım. Üzgünüm. Beraatimi istiyorum" dedi.
Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanık G.Ş.'nin sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini ve Türk milletini aşağıladığını belirterek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçundan ise beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık G.Ş.'ye, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık, 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM'yi aşağılama' suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, verilen her iki ceza için de hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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