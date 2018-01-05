'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen H.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.K., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen H.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.K., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.