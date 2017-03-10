Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına geniş güvenlik önlemleri altında devam edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 13'üncü celsesine geniş güvenlik önlemleri altında başlandı.Dün sabah duruşmanın yapıldığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu önünde toplanan kalabalığın cezaevi araçları ile getirilen 44 tutuklu sanığa idam ipleri ve yumurta fırlatıp, küfürlü protestoda bulunması nedeniyle, bugün güvenlik önlemleri daha da artırıldı.SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, PROTESTOCU GELMEDİÖzel Harekat ve Çevik Kuvvetin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis, sağanak yağmura rağmen duruşmanın yapılacağı salonun etrafında adeta kuş uçurtmadı. Protestocu grubun ise bugün duruşma salonu önüne gelmemesi dikkat çekti. Sanıkların "Can güvenliğimiz tehlikede önlem alınsın" talebi de dikkate alındı.Sanıklar, daha önce olduğu gibi duruşma salonu önünde cezaevi aracından gruplar halinde indirilmedi. Cezaevi araçları doğrudan duruşma salonunun altındaki otoparka götürülüp, buradan içeri alındı. Duruşmanın başlamasından sonra da salon çevresinde önlemler devam etti.BASIN MENSUPLARINA UYARIDuruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının dinlenmesine bugün de devam edildi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkların dinlenmesine geçmeden önce basın mensuplarına yönelik uyarılarda bulundu.Medyada farklı ve ağır manşetler atıldığını belirten Baştoğ, "Olmayan şeyler yazılıyor. Örneğin, mahkeme tutanaklarının kimseye verilmeyeceği yazılmış. Bu doğru değil. 'Sayfa çokluğu nedeniyle tamamını veremeyiz' dedim. Yoksa her tutuklu kendisi ile ilgili ifade tutaklarını elbette alabilir. Bu nedenle dikkat edilirse çok iyi olur. Bizim, medyada yer almak gibi bir niyetimiz yok. Ama sona yaklaştıkça medya hataları da çoğalmaya başladı. Basın mensuplarından biraz daha dikkatli olunmasını rica ediyorum" dedi.

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