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Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (4)

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VARLIĞINI KALDIRMAK İSTEDİLER" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın...

Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (4)

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VARLIĞINI KALDIRMAK İSTEDİLER"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da duruşma arasında açıklamalarda bulundu. Davanın aynı zamanda darbe davası olduğunu da söyleyen Avukat Hüseyin Aydın, "Sadece Cumhurbaşkanımıza suikasten değil, darbe teşebbüsünden de yargılanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik eylem doğrudan doğruya bu dava kapsamında işlenmiş durumda. Cumhurbaşkanımıza suikast bu davada olacak. Biz cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik saldırı olduğundan savcılık aşamasında şikayetçi olduk, müdahil olmak, takip etmek için buradayız. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.
"EN KISA SÜREDE SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"
Davanın en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istediklerini de söyleyen Hüseyin Aydın, "Sanıkların savunmaları Cumhurbaşkanımızın alıkonulup başka bir yere götürülmesi yönünde. Ancak dosyayı incelediğimde, delilleri dikkatle değerlendirdiğimizde alıkoyma iradesi değil, varlığını ortadan kaldırmak, suikast iradesinin olduğu konusunda tereddütümüz bulunmamaktadır. Davanın en kısa sürece sonuçlandırılması için kesintisiz olarak devam etme iradesi var. Davanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Savunma stratejilerini görmek lazım. Şu aşamada kestiremiyoruz. En kısa sürede sonuçlanacağını bekliyoruz ümit ediyoruz" dedi. 

 

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