Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (2)

AVUKATLAR SAVUNMAK İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı duruşmayla ilgili bilgi verdi. CMK uyarınca sanıklara atanan avukatlardan bazılarının çekildiğini söyedi. Avukatlar istifa ederek savunmak istemedi. Bu nedenle Baro'dan yeni avukat istenecek. Mahkeme Başkanı duruşmanın dört gün olarak planlandığını cuma ve pazartesi günleri duruşmaya ara verip, önümüzdeki hafta salı günü yeniden yargılamaya devam edeceğini söyledi. 15 Mart'a kadar ilk duruşmaların süreceği bilgisini veren Mahkeme Başkanı diğer yargılamaların ise 24- 28 Nisan ve 5- 9 Haziran arasında yapılacağı bilgisini verdi. Duruşmaya kimlik tespiti ve yoklamayla devam edilecek.



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