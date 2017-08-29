Cumhurbaşkanı'na suikast davasında duruşma salonu karıştı (2) - yeniden

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN/ MUĞLA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada MAK timinde görevli sanık astsubay Ömer Faruk Göçmen, savunmasını sürdürdü.

Ömer Faruk Göçmen savunmasında sık sık bilirkişi heyetinin raporlarının hatalı olduğunu ve kendilerinden önce Marmaris'e giden timin çatışmaya girdiğini, polisleri şehit ettiğini ileri sürdü. Araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Aynı şeyleri değişik cümlelerle söyleyip duruyorsun. Maddi gerçeği biz değerlendireceğiz zaten. İki cümlede bir aynı şeyi tekrar ediyorsun" dedi.

SAVCIDAN TEPKİ

Bu uyarının ardından savunmasına sürdüren sanık Ömer Faruk Göçmen, "Biz gelmeden önce bilirkişi raporuyla sabit olan daha önceki çatışmaların kanıtıdır. Cumhurbaşkanı gitmiş, koruma görevi bitmiş, Turban otel önünde toplanan vatandaşlar da ayrılmış. O zaman olağanüstü bir durum olmalı ki polisler ellerinde silahlarla dolaşsın. Takviye polisler gelmeye devam ediyor. Saat 01.30 ile 02.00 arası maddi gerçeğin üzeri örtülüp olay bizim üzerimize yıkılmak isteniyor" diye konuştu.

Göçmen'in bu sözlerine Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, "Orada bir darbe yaşanıyor, ne yapacak polis? Önlem almayacak mı" diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine sanıkların büyük bölümü ayağa kalktı, tepkilerini sürdürdü, bağırdı. Araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Hepiniz esas hakkında savunma yapıyorsunuz ama siz delil tartışması yapıyorsunuz aslında. Bu da tek taraflı olmaz. Sürekli olarak suçluyor, sürekli yanıt hakkına neden oluyorsunuz. Soruşturma makamlarını sürekli zan altında bulunduruyorsunuz" dedi.

ÇEVİK KUVVET DE SALONA GİRDİ

Ardından söz verdiği Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, "Sanıklar savunma yaparken soruşturma ve iddia makamını delil karatmakla suçluyor" diye konuştu.

Bunun üzerine sanıklardan Enes Yılmaz oturduğu yerden "Zaten karattın" deyince, duruşma salonundaki tansiyon yükseldi. Mağdur ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının da devreye girmesiyle tartışma daha da büyüdü. Bunun üzerine içerideki jandarmanın yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet polisi de salona girdi. Sanıkların etrafını sardı. Duruşmaya ara verildi.

'MAHKEME BAŞKANI GİBİ DAVRANIN' SÖZÜNE MEN CEZASI

Duruşmaya ara verildiği sırada sanık Enes Yılmaz tepkileri sürdürüp Mahkeme Başkanı'na yönelik, "Müşteki avukatı gibi davranıyorsunuz. Mahkeme başkanı gibi davranın" dedi. Bunun üzerine salondan atıldı. Ara karar veren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Enes Yılmaz'ın daha önce de eylemlerini tekerrür ettirdiği göz önünde bulundurularak, bundan sonraki celselere, karar oluşturulana kadar katılmama cezası verildi" dedi.

Sanıklardan Abdülhamit Gülerdem de daha önce, karar duruşmasına kadar men cezası almıştı.

KROKİYE SORUŞTURMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast düzenleyen darbeci askerlerin yargılandığı duruşma salonunun krokisini çizen tutuklu sanıklardan Dalaman Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla soruşturma açıldı. Avcı, dün üzerinde 'Cengaverler' yazan mahkeme salonunun oturma düzeni, sanıkların giriş çıkış yaptığı yerlerin krokisini çizdiği belge ile güvenlik güçleri tarafından fark edilerek, yakalanmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Muğla ilimizde Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Eylül 2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların bulunduğu (Cengaverler) belgenin gereğinin taktir ve ifası için başsavcılığımıza gönderilmesine ilişkin olarak; Cenk Bahadır Avcı'nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddialarından Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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