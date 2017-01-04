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Cumhurbaşkanı'na sosyal medyada hakaretten tutuklandı

KARS, () - SOSYAL medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Emine Heper, İstanbul'dan geldiği Kars'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma...

Cumhurbaşkanı'na sosyal medyada hakaretten tutuklandı

KARS, () - SOSYAL medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Emine Heper, İstanbul'dan geldiği Kars'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Emine Heper, İstanbul’dan Kars’a geldiği anda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan Emine Heper, çıkarıldığı mahkemece, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emine Heper'in İstanbul'da ikamet ettiği ve Kars'a yakınlarını ziyaret etmek için geldiği bildirildi.

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