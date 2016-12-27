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Cumhurbaşkanı'na hakaretten cezası ertelenince serbest kaldı

BODRUM'da, HDP'nin basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ayhan Karahan'a 1 yıl 2 aylık bir ceza verildi. Ancak hükmün...

Cumhurbaşkanı'na hakaretten cezası ertelenince serbest kaldı
BODRUM'da, HDP'nin basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ayhan Karahan'a 1 yıl 2 aylık bir ceza verildi. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesiyle Karahan, serbest kaldı.
Geçen ay HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklandığı operasyonu protesto etmek isteyen bir grup, İskele Meydanı'nda toplandı. Burada HDP'lilerin dışında Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ayhan Karahan da basın açıklamasa yaptı. Karahan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 Kasım'da gözaltına alındı. Ertesi günün sabahı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bodrum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Karahan hakkında açılan davanın bugün ilk duruşması görüldü. Duruşmaya, Karahan'ın ailesi başta olmak üzere CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu da katıldı. Karahan'a, davadan 1 yıl 2 ay hapis cezası çıktı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesiyle Karahan, serbest kaldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Karahan'ın avukatı Metin Kesikçiler, "Kendisi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla TCK 299 kapsamında yargılandı. Tutuklu bulunuyordu. Bugün tahliyesi gerçekleşti. 1 yıl 2 ay ceza aldı ancak bu istinaf mahkemesinde itiraza tabii bir konu. İtirazımızı yapacağız" dedi.

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