Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasına 11 ay 20 gün hapis cezası

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - TÜM Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Suay Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alanen hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Suay Karaman, 23 Mayıs 2015 tarihinde, Balyoz Davası sanıklarına destek vermek amacıyla İzmir'de düzenlenen 'Sessiz Çığlık Vardiya Platformu' toplantısına, Tüm Öğretim Elemanları Derneği adına katıldı. Polis, Suay Karaman'ın burada yaptığı konuşmasının ses ve görüntü kaydını alıp Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı, Suay Karaman hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiği' iddiasıyla dava açtı.

İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Suay Karaman ile avukatı Funda Karaltı katıldı. Türbanlı öğrencilerin fotoğrafını çekip derslere sokmadığı iddiasıyla yargılanıp ceza alan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü de bazı öğretim üyeleriyle birlikte duruşmayı izledi.

Avukat Funda Karaltı, "Müvekkilimin, barışçıl bir toplantıda yaptığı konuşmayı yaklaşık 60 kişi dinlemiştir. Tutanağı tutan polisler, olayı deşifre edip, buralara kadar taşımıştır. Müvekkilim herhangi bir suç işlememiştir. Davaya konu olayla ilgili ses ve görüntü kaydının 2911 sayılı yasa kapsamındaki eylemle ilgili olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle bu kayıtlar, Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili olarak kullanılamayacağı gibi, hakim kararı olmadan ses ve görüntü kaydının olması nedeniyle bunlar yasaya aykırı delil niteliği taşımaktadır. Burada da müvekkilimin eleştirisi ifade özgürlüğü kapsamındadır. Beraatini talep ediyorum" dedi.

Sanık Suay Karaman ise, "Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanıdır. Ben kendisine hakaret etmedim. Sözlerim hakaret değil, ağır eleştiri veya eleştiri olarak algılanabilir" diye konuştu.

Hakim, davanın bittiğini belirtip, Suay Karaman'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Suay Karaman'ın avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Ceza alan Suay Karaman, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "RTE'ye hakaret davasında 11 ay 20 gün ceza aldık. Üst mahkemeye gideceğiz. Destek olan, duruşmalara katılan tüm dostlara teşekkürler. Ve #HAYIR'lı günler. SUAY" yazdı.

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