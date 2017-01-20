Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 33 yaşındaki Ö.Ö., sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi’nde oturan Ö.Ö.’nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ö.Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.