Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan, ağaç altında oturan iki yaşlı kadına sarılarak elini öptü. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdikleri Erdoğan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a sarılan bir çocuk gözyaşını tutamadı. Erdoğan vatandaşlarla sohbetin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti.
06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:32
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