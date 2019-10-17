Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günü birlik Soçi kentine gidecek olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.