Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik'i, Deliktaş Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına aldı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çelik, tutukladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik'i, Deliktaş Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına aldı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çelik, tutukladı.