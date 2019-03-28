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'Cumhur ittifakı'nın belediye meclis üyesi adayına silahlı saldırı (2)

ENVER İŞİNİBİLİR: TESADÜFEN KURTULDUM İzmir'in Gaziemir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan belediye meclis üyesi adayı, evli ve 3 çocuk babası Enver İşinibilir (40), olay anını anlattı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Seçim Koordinasyon...

'Cumhur ittifakı'nın belediye meclis üyesi adayına silahlı saldırı (2)

ENVER İŞİNİBİLİR: TESADÜFEN KURTULDUM
İzmir'in Gaziemir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan belediye meclis üyesi adayı, evli ve 3 çocuk babası Enver İşinibilir (40), olay anını anlattı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nden çıktığını belirten İşinibilir, "Aracım, ağacın yanında olduğu için kapısını tam açamadım. Ben kapıyı açmak isterken sırtım dönüktü. Pusu kurulmuş, 3 el ateş edildi. Ben de kapı tam açılmadığı için yan dönerek araca girmeye çalıştım. Yan yan araca girmeye çalıştığım için mermilerden kurtuldum" dedi.
Mermilerden tesadüfen kurtulduğunu söyleyen Enver İşinibilir, "Araca binmek için yan döndüm, mermiler birer santim arayla beni sıyırdı. Bel kısmıma ateş edildi. Profesyonel birisi yaptı" diye konuştu.
'KİMSEYLE HUSUMETİM YOK'
Yüzünde atkı, başında kapüşon oluğunu belirttiği saldırganla göz göze geldiğini ifade eden İşinibilir, "Göz göze gelince bende silah olduğunu düşündü sanırım. Zikzak yaparak kaçtı. Daha sonra kameraların olmadığı yerde üzerindeki kıyafetlerini çıkardığını gördük" dedi.
Kimseyle husumetinin bulunmadığını da ifade eden İşinibilir, "Kimseyle alacak verecek davam yok. Kimseye borcum yok, husumetim yok, kimseyle bir sıkıntım yok. Ya siyasi, ya da terör olayı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Elinde silah olan kişinin, ateş ettikten sonra kaçtığı görüntülerde yer aldı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

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