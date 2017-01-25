Çulluk avında yaralanan 14 yaşındaki Enes, hastanede öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, önceki gün çulluk avında yere düşen 15 yaşındaki arkadaşının av tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Enes Alçın, hastanede yaşam savaşını kaybetti.
İlçeye bağlı Çayırlı Köyü'nde meydana gelen olayda, Enes Alçın ile arkadaşı lise öğrencisi Berkcan A., evlerinden aldıkları av tüfekleriyle Dere Tarlası mevkisinde ormanlık alanda çulluk avına çıktı. İddiaya göre yürürken yere düşen Berkcan A.'nın taşıdığı emniyeti açık tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Enes Alçın'ın karın bölgesine isabet etti. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alçın, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alçın, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Berkcan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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