Çukurca ve Şemdinli'de yapılan arazi aramasında silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, dün meydana gelen yurtiçi olaylar ile ilgili yaptığı bilgilendirmede ; Hakkari Çukurca'da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 54 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 sırt çantası, 1 şemsiye ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiğini, Şemdinli'de ise güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 30 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından yapılan temas aramasında önceden etkisiz hale getirilen 1 teröristin cesedi bulundu. Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 54 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 sırt çantası, 1 şemsiye ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Hakkari Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 30 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi. Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 el bombası ele geçirildi. Muş Varto’da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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