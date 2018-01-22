Çukurca'da üs bölgeye havanlı saldırı: 3 yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca’da bulunan Gezgintepe askeri üs bölgesine teröristler tarafından, sınırın Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 asker, şarapnel parçalarından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlası'na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.Bölgede teröristlerin etkisiz hale getriilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.