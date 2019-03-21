Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...
Petrol fiyatları yılın zirvesinde
Petrol fiyatları zirve yaptı
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...

Çukurca'da PKK'ya ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.  Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet...

Çukurca'da PKK'ya ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 
Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Mart günü Çukurca ilçesinin Kazan, Meşeli ve Kaynak köyleri kırsal alanlarında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada operasyonlarda, 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 14 şarjör ve 230 adet fişek, kütüklük, el bombası, el telsizi, av tüfeği, şarjör, çok miktarda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328